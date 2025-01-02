Offre valable sous réserve d'éligibilité ADSL ou Fibre en France métropolitaine. Offre sans engagement réservée aux bénéficiaires d'un quotient familial CAF (Caisse d'Allocations Familiales) ou MSA (Mutualité Sociale Agricole) inférieur ou égal à 700 euros et aux bénéficiaires de l'ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes Agées). Cette offre est renouvelable par périodes successives d'un an sous réserve de rester éligible. Limitée à une souscription par client (même nom même adresse).

(1) Appels illimités hors coût du service des numéros spéciaux et hors coût des n° courts et surtaxés, dans la limite de 250 correspondants différents par mois, 3h max/appel voix. Liste des destinations sur orange.fr.

(2) Chaines TV disponibles au 02/01/2025 et susceptibles d'évolution.

(3) Offre valable pour 3500 PC portables à partir du 1er janvier 2025 et limitée à un ordinateur par offre Coup de Pouce Internet. Voir conditions d’achat du PC portable sur www.afbshop.fr/orange.

(4) Conditions sur bienvivreledigital.orange.fr. Catalogue d'ateliers susceptible d'évolution. Réservation obligatoire, nombre de places limité.

(5) Remise Open : de 3 à 15€ par mois en fonction du forfait mobile choisi. Réservé aux particuliers dans la limite de 4 forfaits mobile par offre internet éligible. Non cumulable. Perte de la remise en cas de changement d'offre, résiliation de l'offre internet, demande de suppression par le client internet.