La qualité Orange à prix solidaire,
Une offre sociale internet, réservée aux personnes ayant un quotient familial CAF ou MSA inférieur ou égal à 700€ et aux bénéficiaires de l'ASPA.
Coup de pouce Internet est sans engagement et comprend un accès Internet-TV-Téléphone fixe, un ordinateur portable reconditionné et un accompagnement au numérique.
Internet
Téléphone
TV d'Orange
Vous pouvez aussi bénéficier :
15,99€ /mois
Location Livebox incluse
Coup de Pouce Internet est l'offre sociale internet d'Orange. Elle s'adresse à toutes les personnes qui ont un quotient familial CAF (Caisse d'Allocation Familiale) ou MSA (Mutualité Sociale Agricole) inférieur ou égal à 700€ et aux séniors bénéficiaires de l'ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes Agées).
Par exemple, si vous percevez le RSA ou l'AAH ou si vous pensez être éligible, rapprochez vous de votre organisme d'affiliation pour obtenir votre attestation de quotient familial. Pour les bénéficiaires de l'ASPA, rapprochez-vous de votre Caisse de retraite pour obtenir votre justificatif.
Les clients Coup de Pouce Internet peuvent acheter un PC portable reconditionné, au prix préférentiel de 169€, auprès de notre partenaire AfB.
La commande de cet équipement, doit être réalisée dans un délai maximum de 3 mois, après la souscription à Coup de Pouce Internet (3).
Les Ateliers numériques gratuits, vous aideront dans l'utilisation du numérique au quotidien.
Différentes thématiques sont proposées, une ou plusieurs peuvent vous être utiles (4).
1 - Vérifiez que votre quotient CAF ou MSA est bien égal ou inférieur à 700€ ou que vous bénéficiez bien de l'ASPA.
2 - Rassemblez les pièces justificatives :
- une attestation CAF/MSA avec le quotient familial ou une attestation ASPA datant de moins de 2 mois
- un relevé d'identité bancaire
- une carte d'identité, un passeport, une carte de séjour ou une carte de résident en cours de validité
- un justificatif de domicile
3 - Présentez-vous, avec ces pièces justificatives, dans votre boutique Orange ou contactez votre service client au 39 00. Un conseiller prendra en charge votre demande.
Si vous êtes déjà engagé auprès d'un autre opérateur, Orange s'occupe gratuitement de la résiliation de votre ancienne offre. Vous conserverez votre numéro de téléphone fixe.
L'offre Coup de Pouce Internet est renouvelable tous les 12 mois.
2 mois avant la fin de cette période, vous serez contacté(e) pour décider de la suite. Orange vous proposera soit de renouveler l'offre, si vous êtes toujours éligible, soit de souscrire à une offre alternative. Sans réponse de votre part, l'offre sera automatiquement résiliée.
Vous avez jusqu'à 3 mois, après la souscription à Coup de Pouce Internet, pour acheter le PC portable auprès de notre partenaire AfB (3). Pour cela, munissez-vous de votre numéro de Compte Internet Orange et rendez-vous sur www.afbshop.fr/orange.
Offre valable sous réserve d'éligibilité ADSL ou Fibre en France métropolitaine.
Offre sans engagement réservée aux bénéficiaires d'un quotient familial CAF (Caisse d'Allocations Familiales) ou MSA (Mutualité Sociale Agricole) inférieur ou égal à 700 euros et aux bénéficiaires de l'ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes Agées). Cette offre est renouvelable par périodes successives d'un an sous réserve de rester éligible. Limitée à une souscription par client (même nom même adresse).
(1) Appels illimités hors coût du service des numéros spéciaux et hors coût des n° courts et surtaxés, dans la limite de 250 correspondants différents par mois, 3h max/appel voix. Liste des destinations sur orange.fr.
(2) Chaines TV disponibles au 02/01/2025 et susceptibles d'évolution.
(3) Offre valable pour 3500 PC portables à partir du 1er janvier 2025 et limitée à un ordinateur par offre Coup de Pouce Internet. Voir conditions d’achat du PC portable sur www.afbshop.fr/orange.
(4) Conditions sur bienvivreledigital.orange.fr. Catalogue d'ateliers susceptible d'évolution. Réservation obligatoire, nombre de places limité.
(5) Remise Open : de 3 à 15€ par mois en fonction du forfait mobile choisi. Réservé aux particuliers dans la limite de 4 forfaits mobile par offre internet éligible. Non cumulable. Perte de la remise en cas de changement d'offre, résiliation de l'offre internet, demande de suppression par le client internet.